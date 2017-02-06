З 7 до 12 лютого в Києві пройдуть сезонні ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Із 7 до 12 лютого в столиці пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, ярмарки відбудуться 7 лютого (вівторок) у:
Голосіївському районі на просп. Науки, 88, вул. Володимирській, 80-86-А;
Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі на вул. І. Микитенка, 21-27;
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1, вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4.
8 лютого (середа) у:
Голосіївському районі на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївській, 45-47;
Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі на просп. Соборності, 2-20;
Печерському районі на перетині вулиць Великої Васильківської і Фізкультури;
Подільському районі на просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-А, перетині вулиць О. Теліги та Мельникова.
9 лютого (четвер) у:
Голосіївському районі на вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі на б-р Перова, 8-10, вул. Березняківській, 21-23;
Оболонському районі на вул. Північній, 48-54;
Печерському районі на вул. Московській, 2;
Подільському районі на вул. Оболонській, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1.
10 лютого (п’ятниця) у:
Голосіївському районі на просп. Голосіївському, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Деснянському районі на вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинській, 64-74;
Оболонському районі на вул. Ф. Максименка, 14-18;
Печерському районі на перетині вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградному;
Подільському районі на вул. Полковій, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;
Солом’янському на вул. Керченській (у межах вулиць Донецької і Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
Шевченківському районі на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській,16, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Ризькій, 1, перетині вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.
11 лютого (субота) у:
Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35.
12 лютого (неділя) 2017 року у:
Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі на вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської);
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35.