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С 26 марта поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому графику

С 26 марта поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому графику

Киев • УНН

 • 12594 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С 26 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В ПАО "Укрзализныця" напомнили пассажирам, что 26 марта в Украине состоится переход на летнее время. Отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода.

В связи с переходом на летнее время 26 марта 2017 года в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на 1 час вперед.

"В билетах на поезда формирования ПАО "Укрзализныця" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 27 марта, стоит быть внимательными и своевременно привести свои часы", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Харьков и Запорожье.

 

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