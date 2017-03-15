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З 26 березня поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим графіком

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. З 26 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

В ПАТ “Укрзалізниця” нагадали пасажирам, що 26 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. Відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

У зв’язку з переходом на літній час 26 березня 2017 року о 3 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на 1 годину вперед.

“У квитках на поїзди формування ПАТ „Укрзалізниця“ вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у понеділок 27 березня, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди до Харкова й Запоріжжя.

 

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