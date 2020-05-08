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С 12 мая в Киеве ослабляют карантин: что разрешат

Киев • УНН

 • 296201 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве с 12 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, парки и скверы. При этом работа общественного транспорта будет оставаться в нынешнем ограниченном режиме. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

С 12 мая в Киеве ослабляют карантин: что разрешат

"Мы приближаемся к 12 мая - дню, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений. Напомню, чего именно будут касаться ослабления. Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м); парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). Смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также автокинотеатры, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов", - отметил он.

Кличко добавил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - он либо не заходит в помещение, либо это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - добавил Кличко.

"На первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры. А также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха. Потому что посмотрите, только за прошедшие сутки - у нас семь больных детей!" - отметил мэр.

Так, до 22 мая общественный наземный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем - ограниченном режиме.

"До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта - тролейсусив и трамваев. Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - подытожил Кличко.

Напомним, в Киеве лабораторно подтверждено 1721 случаев заболевания COVID-19, за сутки в столице заболели 46 человек, также за сутки впервые за время эпидемии умерли три человека.

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