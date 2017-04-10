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С 10 апреля в 3-х районах Киева частично отключат горячую воду

С 10 апреля в 3-х районах Киева частично отключат горячую воду

Киев  •  УНН

 • 16071 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По согласованию с городскими властями, с 10 апреля для части потребителей Шевченковского, Оболонского и Подольского районов столицы будет прекращено снабжение гарячей водой из-за проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Киевэнерго".

"Гидравлические испытания - это метод диагностики, применяемый ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей", - говорится в сообщении.

Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью теплосетеврй воды температурой до + 40° С, которая подается в сети с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с Киевской городской государственной администрацией.

С 10-го по 16 апреля испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Молодежь". В связи с этим, начиная с 16:00 9 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 55 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 1 детсада, 2 школ и 65 ведомств Шевченковского района.

С 10-го по 24 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения №2. Начиная с 12:00 9 апреля поставки горячей воды временно прекратилось для потребителей 69 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 6 детских садов, 4 школ, 78 ведомств Оболонского района; 229 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 7 детских садов, 6 школ, 249 ведомств Подольского района.

Узнать сроки проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на сайте "Киевэнерго". После того как потребитель выберет свой район и улицу, на экране появится информация о сроке временного отсутствия горячей воды.

Киевэнерго обращается к киевлянам с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности при возникновении провалов грунта или асфальта или появления воды или пара на поверхности и ни при каких обстоятельствах не приближаться к ним.

Компания также просит автомобилистов не парковать машины над люками тепловых камер, что повышает вероятность повреждения транспорта и делает невозможным оперативное отключение поврежденных участков.

Киевэнерго извиняется своих клиентов за временные неудобства, обусловленные необходимостью качественной подготовки столичных теплосетей к следующему отопительному сезону.

Как сообщал УНН 4 апреля, Киевсовет собирается продлить договор с "Киевэнерго" на четыре месяца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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