З 10 квітня у 3-х районах Києва частково відключать гарячу воду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За погодженням з міською владою, з 10-го квітня для частини споживачів Шевченківського, Оболонського та Подільського районів столиці буде припинене постачання гарясої води через проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Київенерго".
"Гідравлічні випробування – це метод діагностики, що застосовується компанією щороку одразу після закінчення опалювального сезону і по серпень включно, щоб завчасно виявити та полагодити до початку наступного опалювального сезону пошкоджені та зношені ділянки тепломереж", - йдеться у повідомленні.
Згідно нормативам, випробування здійснюються за допомогою тепломережної води температурою до +40°С, що подається до мереж з підвищеним на 25% тиском. Через це технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води. Графік проведення випробувань щороку погоджується з Київською міською державною адміністрацією.
З 10-го по 16 квітня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні "Молодь". У зв’язку з цим, починаючи з 16:00 9 квітня розпочалось охолодження системи з наступним відключенням гарячого водопостачання для 55 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 1 дитсадка, 2 шкіл та 65 відомств Шевченківського району.
З 10-го по 24 квітня випробування тепломереж проводитимуться від станції теплопостачання №2. Починаючи з 12:00 9 квітня постачання гарячої води тимчасово припинилось для споживачів 69 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 4 шкіл, 78 відомств Оболонського району; 229 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 7 дитсадків, 6 шкіл, 249 відомств Подільського району.
Дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна за допомогою спеціального сервісу на сайті "Київенерго". Після того як споживач обере свій район та вулицю, на екрані з’явиться інформація про термін тимчасової відсутності гарячої води.
Київенерго звертається до киян із проханням бути уважними та дотримуватись заходів безпеки при виникненні провалин ґрунту чи асфальту або появи води чи пари на поверхні та за жодних обставин не наближатися до них.
Компанія також просить автомобілістів не паркувати автівки над люками теплових камер, що підвищує ймовірність пошкодження транспорту та унеможливлює оперативне відключення пошкоджених ділянок.
Київенерго перепрошує своїх клієнтів за тимчасові незручності, які зумовлені необхідністю якісної підготовки столичних тепломереж до наступного опалювального сезону.
Як повідомляв УНН 4 квітня, Київрада збирається продовжити договір з "Київенерго" на чотири місяці.