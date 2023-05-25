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С 1 июня "Укрпочта" снизит тарифы на отправления в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. С 1 июня "Укрпочта" снижает тарифы на отправления в США на 8%. Кроме этого, с 1 июля компания больше не будет принимать и доставлять бандероли в связи с принятием нового Закона "О почтовой связи". Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу гендиректора компании Игоря Смелянского в Telegram.

Цитата

"Благодаря подписанному с Почтой США соглашению PRIME, Укрпочта снижает тарифы на США с 1 июня. Именно так, к коалиции в 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители будут иметь возможность экономить 8%, и все это с полным трекингом", - сообщил он.

Детали

Смелянский добавил, что скидка в 8% равна стоимости "минимум одной" посылки по Украине.

Также он отметил, что сегодня, 25 мая, вступает в силу новый ЗУ "О почтовой связи". В связи с этим, с 1 июля "Укрпочта" не будет доставлять "бандерольки".

"Очень советуем нашим клиентам максимально использовать наши замечательные марки для оплаты этих пересылок до 1 июля, а после этого просто отправлять посылки, которые можно удобно оформить онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении. И сразу и оплатить", - рассказал Смелянский, добавив, что после принятия Кабинетом министров новых почтовых правил к закону также не будет печатей, сургучей.

Напомним

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что украинцы выбрали марку, которая выйдет к Международному дню защиты детей - "Самая заветная мечта".

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