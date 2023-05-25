З 1 червня "Укрпошта" знизить тарифи на відправлення до США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. З 1 червня "Укрпошта" знижує тарифи на відправлення до США на 8%. Крім цього, з 1 липня компанія більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі у зв'язку з прийняттям нового Закону "Про поштовий зв'язок". Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку гендиректора компанії Ігоря Смілянського в Telegram.
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"Завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME, Укрпошта знижує тарифи на США з 1 червня. Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом", - повідомив він.
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Смілянський додав, що знижка у 8% дорівнює вартості "мінімум однієї" посилки по Україні.
Також він зазначив, що сьогодні, 25 травня, набуває чинності новий ЗУ "Про поштовий зв’язок". У зв'язку з цим, з 1 липня "Укрпошта" не доставлятиме "бандерольки".
"Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку. Та одразу й оплатити", - розповів Смілянський, додавши, що після прийняття Кабінетом міністрів нових поштових правил до закону також не буде печаток, сургучів.
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