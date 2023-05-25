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З 1 червня "Укрпошта" знизить тарифи на відправлення до США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. З 1 червня "Укрпошта" знижує тарифи на відправлення до США на 8%. Крім цього, з 1 липня компанія більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі у зв'язку з прийняттям нового Закону "Про поштовий зв'язок". Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку гендиректора компанії Ігоря Смілянського в Telegram.

Цитата

"Завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME, Укрпошта знижує тарифи на США з 1 червня. Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом", - повідомив він.

Деталі

Смілянський додав, що знижка у 8% дорівнює вартості "мінімум однієї" посилки по Україні.

Також він зазначив, що сьогодні, 25 травня, набуває чинності новий ЗУ "Про поштовий зв’язок". У зв'язку з цим, з 1 липня "Укрпошта" не доставлятиме "бандерольки".

"Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку. Та одразу й оплатити", - розповів Смілянський, додавши, що після прийняття Кабінетом міністрів нових поштових правил до закону також не буде печаток, сургучів.

Нагадаємо

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що українці обрали марку, яка вийде до Міжнародного дня захисту дітей - "Найзаповітніша мрія".

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