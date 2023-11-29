Южная Корея рассматривает возможность восстановления постов охраны в демилитаризованной зоне из-за военных действий Северной Кореи

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
  •  104751 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
  •  105911 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
  •  100933 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
  •  105144 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  119182 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  137156 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  173857 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  164301 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  163614 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  153884 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  63631 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152877 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142088 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135770 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
  •  29042 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
yuzhnaya-koreya-rassmatrivaet-vozmozhnost-vosstanovleniya-postov-okhrani-v-demilitarizovannoi-zone-iz-za-voennikh-deistvii-severnoi-korei

Южная Корея рассматривает возможность восстановления постов охраны в демилитаризованной зоне из-за военных действий Северной Кореи

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 03:53  •  1239 просмотра

Read in English

Южная Корея рассматривает возможность восстановления разоруженного караульного поста в ответ на военные действия Северной Кореи в демилитаризованной зоне. Часовой пост в Кэсоне является сохранившимся культурным объектом среди других, ранее разрушенных.

Южнокорейские военные рассматривают возможность восстановления поста охраны в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Об этом пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Южная и Северная Корея уничтожили по 10 охранных постов в демилитаризованной зоне после межкорейского военного соглашения 2018 года об уменьшении напряжения, оставив по одному нетронутым, но безоружным, учитывая их историческую ценность.

Согласно соглашению, охранный пост в Косоне, примерно в 155 километрах к северо-востоку от Сеула, был сохранен как объект культурного культурного наследия. Известно, что, помимо снесенных, Север и Юг имеют 150 и 50 охранных постов в ДМЗ соответственно.

Ранее КНДР возобновила свои пункты охраны вдоль общей границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР считает преждевременным объявлять о завершении Корейской войны

По сравнению с 10 другими разрушенными постами охраны, пост в Косоне относительно легко восстановить, поскольку объект все еще остается нетронутым. В дополнение, объект расположен в стратегически важном регионе

заявил военный чиновник.

Согласно источникам, южнокорейская сторона также готовит оборудование для временных постов наблюдения и оружие в ответ на передислокацию Северной Кореей военных и вооружения в демилитаризованную зону.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Південна Корея розглядає можливість відновлення постів охорони в демілітаризованій зоні через військові дії Північної Кореї
South Korea considers restoring security posts in the demilitarized zone due to North Korea's military actions
Новости по теме

Южная Корея рассматривает возможность восстановления постов охраны в демилитаризованной зоне из-за военных действий Северной Кореи

Южная Корея рассматривает возможность восстановления разоруженного караульного поста в ответ на военные действия Северной Кореи в демилитаризованной зоне. Часовой пост в Кэсоне является сохранившимся культурным объектом среди других, ранее разрушенных.

Новости Мира •   •  1239 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность восстановления постов охраны в демилитаризованной зоне из-за военных действий Северной Кореи

Россия держит в Черном море две подводные лодки с ракетами "Калибр"

Россия держит в Черном море две подводные лодки, вооруженные до 8 ракетами "Калибр", что представляет высокую ракетную угрозу.

Война •   •  5157 просмотра
Россия держит в Черном море две подводные лодки с ракетами "Калибр"

В Балтийском море усиливают охрану 20 военными кораблями

Министры обороны стран JEF договорились о развертывании около 20 военных кораблей для патрулирования Балтийского моря с пятницы из-за растущих угроз для критически важной подводной инфраструктуры, в частности, с целью отправки сигналов к России.

Политика •   •  5523 просмотра
В Балтийском море усиливают охрану 20 военными кораблями

Саудовская Аравия примет Всемирную выставку "Экспо-2030"

Саудовская Аравия будет принимать Всемирную выставку ЭКСПО-2030 в Эр-Рияде с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года, получив рекордные 119 голосов, обойдя конкурентов - Южную Корею и Италию. Это еще один дипломатический триумф страны Персидского залива после Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Новости Мира •   •  4878 просмотра
Саудовская Аравия примет Всемирную выставку "Экспо-2030"

Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше

Авария на угольной шахте им. Собеского в Явожно, Польша, вызванная прорывом трубопровода на глубине 500 м, привела к гибели по меньшей мере одного шахтера и ранению пятерых других; спасательные работы продолжаются.

Общество •   •  6423 просмотра
Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше

Французский военный корабль Dixmude начал лечение раненых из Газы в Египте

Французский военный корабль Dixmude, который теперь является плавучим госпиталем вблизи Газы, начал принимать первых пациентов, нуждающихся в неотложной помощи в Эль-Арише, Египет. 40 коек и 80 медицинских работников, среди которых 16 хирургов и шесть педиатров. Франция готова эвакуировать и пролечить в своих больницах до пятидесяти детей из Газы.

Общество •   •  6889 просмотра
Французский военный корабль Dixmude начал лечение раненых из Газы в Египте

Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине

На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.

Политика •   •  8585 просмотра
Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине

Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters

Ожидается, что Путин не будет добиваться мира в Украине до выборов в США в 2024 году, поскольку потенциальная победа Трампа может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада, по словам представителя Государственного департамента США.

Политика •   •  11310 просмотра
Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters

Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был назван журналом Politico "Самым влиятельным человеком в Европе" на фоне потенциальных политических изменений в Польше.

Политика •   •  11863 просмотра
Дональд Туск назван самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи

Польша получила все 12 истребителей FA-50 из Южной Кореи за этот год, что усиливает возможности ее военно-воздушных сил. В будущем ожидаются дальнейшие поставки.

Политика •   •  13839 просмотра
Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи