Южная Корея рассматривает возможность восстановления постов охраны в демилитаризованной зоне из-за военных действий Северной Кореи

Южнокорейские военные рассматривают возможность восстановления поста охраны в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Об этом пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Южная и Северная Корея уничтожили по 10 охранных постов в демилитаризованной зоне после межкорейского военного соглашения 2018 года об уменьшении напряжения, оставив по одному нетронутым, но безоружным, учитывая их историческую ценность.

Согласно соглашению, охранный пост в Косоне, примерно в 155 километрах к северо-востоку от Сеула, был сохранен как объект культурного культурного наследия. Известно, что, помимо снесенных, Север и Юг имеют 150 и 50 охранных постов в ДМЗ соответственно.

Ранее КНДР возобновила свои пункты охраны вдоль общей границы.

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По сравнению с 10 другими разрушенными постами охраны, пост в Косоне относительно легко восстановить, поскольку объект все еще остается нетронутым. В дополнение, объект расположен в стратегически важном регионе заявил военный чиновник.

Согласно источникам, южнокорейская сторона также готовит оборудование для временных постов наблюдения и оружие в ответ на передислокацию Северной Кореей военных и вооружения в демилитаризованную зону.