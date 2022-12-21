Юбилейное "приземление": десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сичеславские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 “Грач”. Всего на счету подразделений ПВО ДШВ – 100 сбитых воздушных объектов противника, передает УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Детали
По данным ДШВ, на днях, в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины был сбит российский бронированный штурмовик Су-25 “Грач”.
Штурмовик противника был “приземлен” расчетом зенитного ракетного комплекса, – сообщили управлению противовоздушной обороны штаба Командования ДШВ ВС Украины.
В ДШУ добавили, что на счету 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уже 34 сбитых средств воздушного нападения противника. Из них – 20 самолетов, 7 вертолетов, 7 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Как говорится в сообщении, на счету Десантно-штурмовых войск ВС Украины – ровно 100 сбитых средств воздушного нападения противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 99 740 человек, 3002 танков, 282 самолетов, 267 вертолетов и сотен единиц военной техники.