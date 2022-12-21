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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ювілейне "приземлення": десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 “Грач”

Ювілейне "приземлення": десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 “Грач”

Київ • УНН

 • 1644115 перегляди

КИЇВ. 21 гркдня. УНН. Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 “Грач”. Загалом на рахунку підрозділів ППО ДШВ – 100 збитих повітряних об’єктів противника, передає УНН із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Деталі

За даними ДШВ, цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантна Січеславської бригади ДШВ ЗС України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 “Грач”.

Штурмовик противника був “приземлений” розрахунком зенітного ракетного комплексу, – повідомили управлінні протиповітряної оборони штабу Командування ДШВ ЗС України.

У ДШВ додали, що на рахунку 25-ї окремої повітрянодесантна Січеславської бригади ДШВ ЗС України вже 34 збитих засобів повітряного нападу противника. З них – 20 літаків, 7 вертольотів, 7 безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

Як зазначено у повідомленні, на рахунку Десантно-штурмових військ ЗС України – рівно 100 збитих засобів повітряного нападу противника.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 99 740 осіб, 3002 танків, 282 літаків, 267 вертольотів та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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