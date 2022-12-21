Ювілейне "приземлення": десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 “Грач”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 гркдня. УНН. Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 “Грач”. Загалом на рахунку підрозділів ППО ДШВ – 100 збитих повітряних об’єктів противника, передає УНН із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
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За даними ДШВ, цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантна Січеславської бригади ДШВ ЗС України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 “Грач”.
Штурмовик противника був “приземлений” розрахунком зенітного ракетного комплексу, – повідомили управлінні протиповітряної оборони штабу Командування ДШВ ЗС України.
У ДШВ додали, що на рахунку 25-ї окремої повітрянодесантна Січеславської бригади ДШВ ЗС України вже 34 збитих засобів повітряного нападу противника. З них – 20 літаків, 7 вертольотів, 7 безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.
Як зазначено у повідомленні, на рахунку Десантно-штурмових військ ЗС України – рівно 100 збитих засобів повітряного нападу противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 99 740 осіб, 3002 танків, 282 літаків, 267 вертольотів та сотень одиниць військової техніки.