"Ювентус" потерпел пятое поражение в сезоне Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу "Удинезе" со счетом 2:1 обыграл "Ювентус", передает корреспондент УНН.
Защитник де Лигт оформил гол в конце тайма дальним ударом низом. Однако в начале следующей 45-минутки Нестеровский на скорости ворвался в штрафную туринцев и головой расстрелял гоклипера “старой синьоры”. Уже в дополнительное время Фофана прошел двух защитников “Ювентуса” и нанес точный удар — 2:1.
“Удинезе”, набрав 39 очков, поднялся на пятнадцатое место в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” (80) — на 1-м месте и опережает ближайшего конкурента на 6 пунктов.
Добавим, в следующем туре “Ювентус” сможет оформить чемпионство в Серии А в случае победы над “Сампдорией”.