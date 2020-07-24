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"Ювентус" зазнав п'ятої поразки в сезоні Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У матчі 35-го туру чемпіонату Італії з футболу "Удінезе" з рахунком 2:1 обіграв "Ювентус", передає кореспондент УНН.

Захисник Де Лігт оформив гол наприкінці тайму дальнім ударом низом. Проте на початку наступної 45-хвилинки Нестеровскі на швидкості увірвався у карну зону туринців та головою розстріляв гокліпера “старої синьйори”. Вже у додатковий час Фофана пройшов двох оборонців “Ювентуса” та завдав точного удару — 2:1.

“Удінезе”, набравши 39 очок, піднявся на 15-е місце в турнірній таблиці Серії А. “Ювентус” (80) — на 1-му місці та випереджає найближчого конкурента на 6 пунктів.

Додамо, у наступному турі “Ювентус” зможе оформити чемпіонство в Серії А у випадку перемоги над “Сампдорією”.

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