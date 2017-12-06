Ювентус и Рома завоевали путевки в 18 финала Лиги чемпионов

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17948 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33031 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103090 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111541 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132744 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107049 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108549 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113264 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117452 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Ювентус и Рома завоевали путевки в 18 финала Лиги чемпионов

Ювентус и Рома завоевали путевки в 18 финала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 16973 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В заключительных поединках первого соревновательного дня 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились очередные участники плей-офф турнира, передает УНН.

Итальянская "Рома" лишь благодаря голу Перотти обыграла "Карабах" 1:0 и вырвала первое место в квартете С, ведь "Челси" не сумел переиграть мадридский "Атлетико" - 1:1. В "Челси" и "Ромы" по 11 очков, но римляне имеют лучшую статистику в очных встречах с "синими".

"Ювентус" в гостях нанес поражение "Олимпиакосу" 2:0. В туринцев забил Куардадо и Бернардески. Таким образом, "старая синьора" получила 11 очков и на 4 обогнала "Спортинг". Первое место в четверке у "Барселоны" (14 очков).

Заметим, что в группе А, кроме "Манчестер Юнайтед" пробились в плей-офф и "Базель".

Стоит отметить, что ранее выход в плей-офф уже гарантировали "Челси", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал", "Бешикташ" и "Тоттенхэм".

Добавим также, "Атлетико", "Селтик", "ЦСКА" и "Спортинг" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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