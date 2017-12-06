Ювентус и Рома завоевали путевки в 18 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В заключительных поединках первого соревновательного дня 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились очередные участники плей-офф турнира, передает УНН.
Итальянская "Рома" лишь благодаря голу Перотти обыграла "Карабах" 1:0 и вырвала первое место в квартете С, ведь "Челси" не сумел переиграть мадридский "Атлетико" - 1:1. В "Челси" и "Ромы" по 11 очков, но римляне имеют лучшую статистику в очных встречах с "синими".
"Ювентус" в гостях нанес поражение "Олимпиакосу" 2:0. В туринцев забил Куардадо и Бернардески. Таким образом, "старая синьора" получила 11 очков и на 4 обогнала "Спортинг". Первое место в четверке у "Барселоны" (14 очков).
Заметим, что в группе А, кроме "Манчестер Юнайтед" пробились в плей-офф и "Базель".
Стоит отметить, что ранее выход в плей-офф уже гарантировали "Челси", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал", "Бешикташ" и "Тоттенхэм".
Добавим также, "Атлетико", "Селтик", "ЦСКА" и "Спортинг" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.