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Ювентус та Рома завоювали путівки в 18 фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В заключних поєдинках першого змагального дня 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів визначились чергові учасники плей-оф турніру, передає УНН.

Італійська "Рома" лише завдяки голу Перотті обіграла "Карабах" 1:0 та вирвала першу сходинку в квартеті С, адже "Челсі" не зумів переграти мадридський "Атлетіко" – 1:1. У "Челсі" та "Роми" по 11 очок, але римляни мають кращу статистику в очних зустрічах із "синіми".

"Ювентус" в гостях завдав поразки "Олімпіакосу" 2:0. У туринців забив Куардадо і Бернардескі. Таким чином, "стара синьйора" одержала 11 очок і на 4 обігнала "Спортінг". Перше місце в четвірці у "Барселони" (14 очок).

Зауважимо, що у групі А, крім "Манчестер Юнайтед" пробилися до стадії плей-оф і "Базель".

Варто зазначити, що раніше вихід в плей-оф вже гарантували "Челсі", "ПСЖ", "Манчестер Сіті", "Барселона", "Реал", "Бешикташ" і "Тотенхем".

Додамо також, "Атлетіко", "Селтік", "ЦСКА" і "Спортінг" зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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