"Ювентус" могут исключить из Серии А: известны причины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. По сообщению президента Федерации футбола Италии - Габриэле Гравина, титулованный ФК "Ювентус" могут исключить из Серии А, информирует УНН со ссылкой на "Sky Sports".
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Ведущий европейский футбольный клуб может остаться без участия в предстоящем сезоне Серии А в случае, если не получится с Суперлиги.
“Правила понятны. Если „Ювентус“ все еще будет входить в Суперлигу перед новым сезоном, он не сможет участвовать в Серии А. Будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они касаются всех. Я надеюсь, что это перетягивание канатов скоро завершится”, — отчеркнул глава итальянского футбола.
Стоит напомнить
Ранее УЕФА наложил штрафы на 9 из 12 клубов, которые официально объявили о выходе из Суперлиги. Из Суперлиги не вышли только “Ювентус”, “Барселона” и “Реал”.
Что предшествовало этому
Андрей Шевченко прокомментировал создание Суперлиги.