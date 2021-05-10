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"Ювентус" могут исключить из Серии А: известны причины

"Ювентус" могут исключить из Серии А: известны причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. По сообщению президента Федерации футбола Италии - Габриэле Гравина, титулованный ФК "Ювентус" могут исключить из Серии А, информирует УНН со ссылкой на "Sky Sports".

Цитата

Ведущий европейский футбольный клуб может остаться без участия в предстоящем сезоне Серии А в случае, если не получится с Суперлиги.

“Правила понятны. Если „Ювентус“ все еще будет входить в Суперлигу перед новым сезоном, он не сможет участвовать в Серии А. Будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они касаются всех. Я надеюсь, что это перетягивание канатов скоро завершится”, — отчеркнул глава итальянского футбола.

Стоит напомнить

Ранее УЕФА наложил штрафы на 9 из 12 клубов, которые официально объявили о выходе из Суперлиги. Из Суперлиги не вышли только “Ювентус”, “Барселона” и “Реал”.

Что предшествовало этому

Андрей Шевченко прокомментировал создание Суперлиги.

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