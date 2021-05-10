"Ювентус" можуть виключити із Серії А: відомі причини

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Провідний європейський футбольний клуб може залишитися без участі в майбутньому сезоні Серії А у випадку, якщо не вийде із Суперліги.

"Правила зрозумілі. Якщо "Ювентус" все ще буде входити в Суперлігу перед новим сезоном, він не зможе брати участь у Серії А. Буде шкода вболівальників, але правила є правила, і вони стосуються всіх. Я сподіваюся, що це перетягування канатів скоро завершиться", - відкреслив глава італійського футболу.

Варто нагадати

Раніше УЄФА наклав штрафи на 9 з 12 клубів, які офіційно оголосили про вихід із Суперліги. Із Суперліги не вийшли тільки "Ювентус", "Барселона" та "Реал".

Що передувало цьому

Андрій Шевченко прокоментував створення Суперліги.