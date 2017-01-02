"Юта" вышла победителем в матче регулярного чемпионата НБА против "Финикс Санс"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В регулярном чемпионате НБА встретились клубы украинских баскетболистов - "Юта Джаз" Хоэля Боломбоя принимал "Финикс Санс" центрового Алексея Леня, передает УНН.
Команды не могли оторваться на значительное расстояние друг от друга практически весь поединок, о чем свидетельствует счет после каждой из трех четвертей - 29:29, 26:22, 21:20. Еще за четыре минуты до конца матча "Финикс" был впереди, но заключительный отрезок проиграл 2: 8.
Примечательно, что при счете 89:86 в пользу хозяев за 10 секунд до конца основного времени встречи защитник "Санс" Девин Букер имел шанс перевести баталию в овертайм, однако его трехочковый не добрался до цели - 91:86.
Самым результативным игроком встречи с 20 очками стал атакующий защитник Девин Букер. У победителей лучшими стали легкий форвард Гордон Хейворд и центровой Руди Гобер, набравшие по 18 очков. При этом Р.Гобер также сделал 13 подборов.
Что касается украинских баскетболистов, то А.Лень начал встречу на скамейке запасных, однако получил 22:40 минуты на паркете - 4 очка (2/5 двухочковые), 4 подбора, 1 блок-шот при 5 фолах.
Зато Х.Боломбой, который проводит лишь дебютный сезон в Ассоциации, игровых минут не получил.
Напомним, что "Юта" находится в зоне плей-офф Западной конференции - 21 победа и 13 поражений. "Санс" замыкают турнирную таблицу Запада - 10 выигрышей и 24 отрицательных результатах.