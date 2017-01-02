"Юта" вийшла переможцем у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Фінікс Санс"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В регулярному чемпіонаті НБА зустрілися клуби українських баскетболістів — “Юта Джаз” Хоеля Боломбоя приймав “Фінікс Санс” центрового Олексія Леня, передає кореспондент УНН.
Команди не могли відірватися на значну відстань одна від одної практично весь поєдинок, про що свідчить рахунок після кожної з трьох четвертей — 29:29, 26:22, 21:20. Ще за чотири хвилини до кінця поєдинку “Фінікс” був попереду, але заключний відрізок програв 2:8.
Примітно, що при рахунку 89:86 на користь господарів за 10 секунд до завершення основного часу зустрічі захисник “Санс” Девін Букер мав шанс перевести баталію в овертайм, проте його триочковий не дістався цілі — 91:86.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі з 20 очками став атакуючий захисник Девін Букер. У переможців кращими стали легкий форвард Гордон Хейворд і центровий Руді Гобер, які набрали по 18 очок. При цьому Р.Гобер також зробив 13 підбирань.
Щодо українських баскетболістів, то О.Лень розпочав зустріч на лаві запасних, однак одержав 22:40 хвилини на паркеті — 4 очки (2/5 двоочкові), 4 підбирання, 1 блок-шот при 5 фолах.
Натомість Х.Боломбой, котрий проводить лише дебютний сезон в Асоціації, ігрових хвилин не отримав.
Нагадаємо, що “Юта” знаходиться у зоні плей-офф Західної конференції — 21 перемога і 13 поразок. “Санс” замикають турнірну таблицю Заходу — 10 виграшів та 24 негативних результати.