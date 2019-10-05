Юрий Лавренюк ответил на критику Мотовиловца: если вам угрожают, обратитесь в правоохранительные органы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 40041 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 79867 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 81674 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 133000 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 184586 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 171297 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 221045 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202648 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 448883 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235027 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.4м/с
55%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 66640 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 13889 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 43990 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 17408 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 41747 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 210218 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 194032 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 280343 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 448883 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 548701 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 133001 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 66214 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 63500 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 69475 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 99818 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Юрий Лавренюк ответил на критику Мотовиловца: если вам угрожают, обратитесь в правоохранительные органы

Киев • УНН

 • 13273 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк прокомментировал выступление народного депутата Андрея Мотовиловца, во время которого тот, сильно нервничая, раскритиковал предыдущее руководство. Лавренюк опубликовал пост, в котором предположил, что столь странное поведение народного депутата может быть следствием либо подкупа, либо запугивания, передает УНН.

Юрий Лавренюк ответил на критику Мотовиловца: если вам угрожают, обратитесь в правоохранительные органы

"Как человек с правоохранительным бэкграундом хочу отметить, что в криминологии есть такие типы социально-психологического поведения как модель поведения вора и поведения жертвы. Глядя на выступление господина Мотовиловца, у меня возникает много вопросов. Складывается впечатление, что ему или угрожали, или заплатили за это выступление, или он действительно является преступником. Другого объяснения волнению и мандражу во время выступления с трибуны не нахожу. Так вы преступник или жертва? Если вам кто-то угрожает или шантажирует, то может стоит обратиться в правоохранительные органы?" — пишет Лавренюк. 

Он рассказал, что лично знаком с нардепом, неоднократно встречался с ним, однако ни разу не слышал от того ни критики, ни претензий. Больше того, по словам Лавренюка, он не раз получал от Мотовиловца, который в прошлом был советником экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, слова поддержки. "Ну как так? Быть настолько лицемерным и двуликим человеком? Сначала ты поддерживаешь прошлую команду, а теперь уже все забыл и поливаешь ложью и грязью?", — пишет Лавренюк.

Добавим, 4 октября во время вечернего заседания Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец с трибуны парламента заявил, что пока экс-министр Омелян "писал посты в фейсбук", его заместитель Юрий Лавренюк "строил коррупционные схемы". На этом основании он призвал парламентариев требовать отставки Лавренюка. На видео выступления заметно волнение нардепа: он читает текст по бумаге, его руки и голос сильно дрожат.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01