Юристы команды Формулы-1 занимаются судебным иском сына российского олигарха Мазепина

Детали

Никиту Мазепина исключили из команды «Haas» после того, как на его отца Дмитрия Мазепина и самого Никиту наложили персональные санкции.

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После чего Мазепин-младший подал иск на команду Формулы-1 из-за якобы задолженности по зарплате.

В общем зачете пилотов “Формулы-1” прошедшего сезона Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Но зарплату за 2022 год сын Мазепина все равно хочет получить.

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«Как обстоит ситуация с судебным иском от Мазепина? Честно, не хочу говорить на эту тему. Сейчас данным вопросом занимаются наши юристы. Любые слова можно интерпретировать так или иначе. Могу сказать, что этот вопрос решается», – заявил Штайнер.

Напомним

Никита Мазепин попал в санкционный список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием” — компанией его отца, выступившей спонсором команды “Haas”. В то время, когда Мазепин-младший ещё принимал участие в гонках Формулы-1, его отец - русский олигарх Мазепин угрожал руководству команды “Формулы-1” лишить их финансирования из-за неудач сына, который почти все время проигрывал на гоночной трассе.

Сам Никита своей вины в неудачах не видел и обвинял во всем команду и свой автомобиль, постоянно просил его заменить. Старший Мазепин был недоволен результатами сына, однако тоже не видел в этом его вины. В одном из разговоров с тренером Дмитрий Мазепин пригрозил лишить команду финансирования, если ситуация не исправится.