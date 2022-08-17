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Юристи команди Формули-1 займаються судовим позовом сина російського олігарха Мазепіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Керівник команди Формули-1 «Haas» Гюнтер Штайнер, проти якої подав позов син російського олігарха Дмитра Мазепіна гонщик Микита Мазепін, розповів, що юристи почали займатися цим судовим позовом, передає УНН з посиланням на подкаст RacingNews365.

Юристи команди Формули-1 займаються судовим позовом сина російського олігарха Мазепіна

Деталі

Микиту Мазепіна виключили з команди «Haas» після того, як на його батька Дмитра Мазепіна та самого Микиту наклали персональні санкції.

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Після чого Мазепін-молодший подав позов на команду Формули-1 через нібито заборгованість із зарплати.

У загальному заліку пілотів “Формули-1” минулого сезону Микита посів останнє місце, не набравши жодного очка. Але зарплату за 2022 син Мазепіна все одно хоче отримати.

Цитата

«Як ситуація з судовим позовом від Мазепіна? Чесно, не хочу говорити на цю тему. Нині цим питанням займаються наші юристи. Будь-які слова можна інтерпретувати так чи інакше. Можу сказати, що це питання вирішується», – заявив Штайнер.

Нагадаємо

Микита Мазепін потрапив у список санкцій як публічна фігура, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм” — компанією його батька, яка виступила спонсором команди “Haas”. У той час, коли Мазепін-молодший ще брав участь у гонках Формули-1, його батько - російський олігарх Мазепін погрожував керівництву команди “Формули-1” позбавити їх фінансування через невдачі сина, який майже весь час програвав на гоночній трасі.

Сам Микита своєї провини в невдачах не бачив і звинувачував у всьому команду та свій автомобіль, постійно просив його замінити. Старший Мазепін був незадоволений результатами сина, проте теж не бачив у цьому його вини. В одній із розмов з тренером Дмитро Мазепін пригрозив позбавити команду фінансування, якщо ситуація не виправиться.

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