Юрист проанализировал изменения в Уголовный процессуальный кодекс

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Законопроект 1009 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства” предусматривает положительные изменения в виде возврата нормы об исчислении сроков досудебного расследования, а также предусматривает продление этих сроков исключительно прокурором, что положительно повлияет на эффективность следствия. Такое мнение высказал юрист Олег Татаров в корреспонденту УНН.

“Возвращение предыдущей редакции нормы о сроках досудебного расследования положительно повлияет на эффективность следствия и не будет вносить путаницы в расчет общего срока досудебного расследования”, — отметил юрист.

По его словам, в свое время при внесении изменений в УПК был введен механизм исчисления сроков досудебного расследования не с момента уведомления лицу о подозрении, а с момента регистрации уголовного производства. При этом сроки исчислялись в зависимости от тяжести преступления о котором сведения внесены в ЕРДР, что приводило к необходимости закрытия уголовных производств в случае, если по зарегистрированному уголовному производстве о преступлении небольшой или средней тяжести в течение шести месяцев одному лицу не сообщено о подозрении. Это противоречило положениям УК о сроках давности привлечения к уголовной ответственности и нарушало права потерпевшего, поскольку правоохранителям было удобнее дождаться, чтобы срок досудебного расследования истек, чем осуществлять весь арсенал процессуальных действий, направленных на раскрытие преступления.

Кроме того, как отметил эксперт, законопроект предлагает исключить положение о продлении сроков предварительного расследования по решению следственного судьи и возвращение указанных полномочий прокурорам. По его мнению, это есть более логичным и оправданным, ведь такие полномочия не присущи следственному судье учитывая функции, которые он выполняет в досудебном расследовании. Это также создает дополнительную нагрузку на следователя судью и не способствует быстрому осуществлению предварительного расследования. “Считаю, что возможность продления сроков досудебного расследования является исключительной прерогативой прокурора”, — добавил юрист.

При этом он отметил позитив и в возвращении предыдущего механизма назначения экспертиз, поскольку возложение обязанности привлечения эксперта к проведению экспертизы только по решению следственного судьи фактически обусловило коллапс при расследовании уголовных производств. В практической деятельности возникали случаи, когда следственный судья, не обладая материалами уголовного производства, по своему усмотрению формулировал вопрос эксперту в постановлении и поручал проведение экспертиз органам, в своем штате не имели соответствующих специалистов, приводило к затягиванию проведения экспертизы, а также ее невыполнение. При таких условиях, следователю приходилось ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы, в отдельных случаях было невозможно.

В то же время, юрист отметил, что проблемными в законопроекте есть предложения об отмене возможности обжалования уведомления о подозрении. “Считаю, что такой механизм должен быть определен в КПК, но касаться исключительных случаев сообщения о подозрении в предусмотренный законом способ или в совершении общественно опасного деяния, декриминализированы”, — пояснил он.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в уголовного процессуального законодательства № 1009, поддержав отмены “поправки Лозового” и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро.

Украинские Национальные Новости

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