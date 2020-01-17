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ЮОИ-2020: украинка вошла в топ-5 заезда санного спорта

Киев • УНН

 • 12812 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В борьбу за награды на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Швейцарии, вступили украинские представители санного спорта, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

ЮОИ-2020: украинка вошла в топ-5 заезда санного спорта

Первыми стартовали девушки в одноместных санях, среди которых наша Юлианна Туницька. По сумме двух заездов 1:50,576 мин украинка заняла высокое 5 место. Первые две строки достались немкам Фрабель (1:49,687) и Дегенхардта (1:49,895).

Впоследствии состоялись соревнования у юношей в двухместных санях, где Украину представляли Богдан Бабура и Вадим Микиевич. Однако украинцы были дисквалифицированы. “Золото” досталось также представителя Германии, “серебро” — латышам.

Отметим, что соревнования по санному спорту проходят на легендарной Олимпийские бобслейной трассе Санкт-Морица-Челерина.

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