ЮОИ-2020: украинка вошла в топ-5 заезда санного спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В борьбу за награды на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Швейцарии, вступили украинские представители санного спорта, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Первыми стартовали девушки в одноместных санях, среди которых наша Юлианна Туницька. По сумме двух заездов 1:50,576 мин украинка заняла высокое 5 место. Первые две строки достались немкам Фрабель (1:49,687) и Дегенхардта (1:49,895).
Впоследствии состоялись соревнования у юношей в двухместных санях, где Украину представляли Богдан Бабура и Вадим Микиевич. Однако украинцы были дисквалифицированы. “Золото” досталось также представителя Германии, “серебро” — латышам.
Отметим, что соревнования по санному спорту проходят на легендарной Олимпийские бобслейной трассе Санкт-Морица-Челерина.