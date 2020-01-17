ЮОІ-2020: українка увійшла до топ-5 заїзду санного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У боротьбу за нагороди на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які тривають в Швейцарії, вступили українські представники санного спорту, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Першими стартували дівчата в одномісних санях, серед яких наша Юліанна Туницька. За сумою двох заїздів 1:50,576 хв українка посіла високе 5 місце. Перші два рядки дісталися німкеням Фрабель (1:49,687) та Дегенхардт (1:49,895).
Згодом відбулися змагання у юнаків в двомісних санях, де Україну представляли Богдан Бабура та Вадим Микиєвич. Проте українці були дискваліфіковані. “ЗолотО” дісталося також представника Німеччини, “срібло” — латвійцям.
Відзначимо, що змагання з санного спорту проходять на легендарній Олімпійські бобслейній трасі Санкт-Моріца-Челерина.