Юниорская сборная Украины победила Россию на пути в плей-офф ЧЕ по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мужская сборная Украины U-17 заняла первое место в группе на чемпионате Европы по баскетболу 3х3 в Португалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
"Сине-желтые" одержали две победы в двух матчах и с первого места вышли в четвертьфинал.
Детали
В стартовом поединке Евробаскета украинцы победили команду Сербии - 18:15. Очки в "сине-желтой" команде набирали Кабанов 7, Чорногрицкий 5, Семерич 3, Орешин 3.
Во втором поединке сборная Украины уверенно переиграла россиян - 21:9. Очки сборной Украины: Кабанов 5, Чорногрицкий 5, Семерич 6, Орешин 5.
Итак, 19 сентября украинская мужская команда сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Соперником по четвертьфиналу будет вторая команда из группы С. Она определится сегодня после завершения поединков между командами Беларуси, Словении и Израиля.
Дополнение
Женская сборная Украины U-17 начнет борьбу на чемпионате Европы в Португалии матчами в группе против Австрии и россиянок.