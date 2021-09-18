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17 березня, 09:48 • 160324 перегляди

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Юніорська збірна України перемогла Росію на шляху до плей-офф ЧЄ з баскетболу 3х3

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чоловіча збірна України U-17 виборола перше місце в групі на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 в Португалії. Про це інформує УНН з посиланням на ФБУ.

"Синьо-жовті" здобули дві перемоги в двох матчах та з першого місця вийшли в чвертьфінал.

Деталі

У стартовому поєдинку Євробаскету українці перемогли команду Сербії – 18:15. Очки в "синьо-жовтій" команді набирали Кабанов 7, Чорногрицький 5, Семерич 3, Орєшин 3.

У другому поєдинку збірна України впевнено переграла росіян – 21:9. Очки збірної України: Кабанов 5, Чорногрицький 5, Семерич 6, Орєшин 5.

Отже, 19 вересня українська чоловіча команда зіграє в плей-офф чемпіонату Європи. Суперником по чвертьфіналу буде друга команда з групи С. Вона визначиться сьогодні після завершення поєдинків між командами Білорусі, Словенії та Ізраїлю.

Доповнення

Жіноча збірна України U-17 розпочне боротьбу на чемпіонаті Європи в Португалії матчами в групі проти Австрії та росіянок.

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