Юніорська збірна України перемогла Росію на шляху до плей-офф ЧЄ з баскетболу 3х3

"Синьо-жовті" здобули дві перемоги в двох матчах та з першого місця вийшли в чвертьфінал.

Деталі

У стартовому поєдинку Євробаскету українці перемогли команду Сербії – 18:15. Очки в "синьо-жовтій" команді набирали Кабанов 7, Чорногрицький 5, Семерич 3, Орєшин 3.

У другому поєдинку збірна України впевнено переграла росіян – 21:9. Очки збірної України: Кабанов 5, Чорногрицький 5, Семерич 6, Орєшин 5.

Отже, 19 вересня українська чоловіча команда зіграє в плей-офф чемпіонату Європи. Суперником по чвертьфіналу буде друга команда з групи С. Вона визначиться сьогодні після завершення поєдинків між командами Білорусі, Словенії та Ізраїлю.

Доповнення

Жіноча збірна України U-17 розпочне боротьбу на чемпіонаті Європи в Португалії матчами в групі проти Австрії та росіянок.