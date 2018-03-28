Юниорская сборная Украины из-за технического поражения не пробилась на ЧЕ-2018

Украинской команде засчитано техническое поражение (0:3) в игре с Сербией из-за того, что в её составе на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух встречах квалификации, со сборными Ирландии и Испании, получили желтые карточки.

Дисквалификации футболистов (одна игра) оставили в силе. Кроме того, на ФФУ наложен штраф в размере 2 тыс. евро.

Стоит отметить, что матч Сербия и Украина закончился победой подопечных Олега Кузнецова со счетом 2:1, но из-за техническое поражение “желто-голубые” закончили элит-раунд только с 2-мя очками и не попали в финальную часть Евро-2018.