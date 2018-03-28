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Юниорская сборная Украины из-за технического поражения не пробилась на ЧЕ-2018

Киев  •  УНН

 • 10203 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Официальный сайт УЕФА обнародовал решение контрольно-дисциплинарного органа относительно исхода матча сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора к Евро-2018, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Украинской команде засчитано техническое поражение (0:3) в игре с Сербией из-за того, что в её составе на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух встречах квалификации, со сборными Ирландии и Испании, получили желтые карточки.

Дисквалификации футболистов (одна игра) оставили в силе. Кроме того, на ФФУ наложен штраф в размере 2 тыс. евро.

Стоит отметить, что матч Сербия и Украина закончился победой подопечных Олега Кузнецова со счетом 2:1, но из-за техническое поражение “желто-голубые” закончили элит-раунд только с 2-мя очками и не попали в финальную часть Евро-2018.

Украинские Национальные Новости

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