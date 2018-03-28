Юніорська збірна України через технічну поразку не пробилася на ЧЄ-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Офіційний сайт УЄФА оприлюднив рішення контрольно-дисциплінарного органу щодо результату матчу збірної України U-17 в еліт-раунді відбору до Євро-2018, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Українській команді зараховано технічну поразку (0:3) у грі із Сербією через те, що в її складі на поле вийшли Микола Ярош і Роман Бодня, які в попередніх двох зустрічах кваліфікації, зі збірними Ірландії та Іспанії, отримали жовті картки.

Дискваліфікацію футболістів (одна гра) залишили в силі. Крім того на ФФУ накладено штраф у вигляді 2 000 євро.

Варто зазначити, що матч Сербія і Україна закінчився перемогою підопічних Олега Кузнецова з рахунком 2:1, але через технічну поразку “жовто-блакитні” закінчили еліт-раунд тільки з 2-ма очками і не потрапили до фінальної частини Євро-2018.

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