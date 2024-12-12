ЮНЕСКО внесло под усиленную защиту два новых объекта культурного наследия Украины
Киев • УНН
Бабий Яр и Одесский литературный музей добавлены в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО. Ранее в этот список уже было внесено 25 украинских объектов культурного наследия.
ЮНЕСКО внесло еще 2 объекта культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины в четверг, пишет УНН.
В Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, включены Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» и Одесский литературный музей
Детали
Решение о внесении двух объектов под усиленную защиту приняли, как указано, 11 декабря на 19-м заседании Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Ранее в этот список уже было внесено 25 объектов культурного наследия Украины. Речь идет о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предыдущий Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, находящихся на временно оккупированных территориях.
«К этому моменту МКСК задокументировало 1222 случая разрушения объектов культурного наследия. Это означает, что в среднем более одного объекта россия повреждает ежедневно. И это статистика, которая не включает разрушение культурной инфраструктуры и ограбление музеев и археологических коллекций. Это все попытки не только уничтожить физические памятники, но и стереть идентичность и историю нации», - отметила в своем онлайн-выступлении заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Анастасия Бондарь.
По ее словам, Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» является напоминанием об одной из самых темных страниц истории человечества, подчеркивая важность памяти и борьбы с ненавистью. Одесский литературный музей, несмотря на ежедневные обстрелы, остается устойчивым символом украинской культуры.
«Мы также призываем к установлению международно-правовой ответственности за разрушение культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Это необходимо сделать не только для Украины, но и ради соблюдения принципов международного права и сохранения общего мирового наследия», - указала заместитель министра.
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