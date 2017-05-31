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Ю.Стець написал заявление об отставке и передал его в ВР

Киев • УНН

 • 12989 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке и передал его председателю Верховной Рады, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

Ю.Стець написал заявление об отставке и передал его в ВР

"Министр имел разговор с руководством и членами Правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - цитирует пресс-служба министерства слова госсекретаря МИП Украины Артема Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.

По сообщению пресс-службы, функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Напомним, 2 декабря 2014 Юрий Стець был назначен министром информационной политики Украины во втором правительстве Арсения Яценюка.

8 декабря 2015 - подал в отставку с поста министра информационной политики Украины, однако, 4 февраля 2016 отозвал заявление.

Украинские Национальные Новости

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