Ю.Стець написал заявление об отставке и передал его в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке и передал его председателю Верховной Рады, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
"Министр имел разговор с руководством и членами Правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - цитирует пресс-служба министерства слова госсекретаря МИП Украины Артема Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.
По сообщению пресс-службы, функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Напомним, 2 декабря 2014 Юрий Стець был назначен министром информационной политики Украины во втором правительстве Арсения Яценюка.
8 декабря 2015 - подал в отставку с поста министра информационной политики Украины, однако, 4 февраля 2016 отозвал заявление.