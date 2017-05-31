Ю.Стець написав заяву про відставку і передав її до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець написав заяву про відставку і передав її голові Верховної Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінформполітики.
"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами Уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", - цитує прес-служба міністерства слова держсекретаря МІП України Артем Біденко, додавши, що зараз Юрій Стець перебуває на лікарняному.
За повідомленням прес-служби, функції виконуючого обов'язки міністра інформаційної політики на час перебування міністра в лікарні покладені на першого заступника міністра Еміне Джапарову.
Нагадаємо, 2 грудня 2014 — призначений Міністром інформаційної політики України у другому уряді Арсенія Яценюка.
8 грудня 2015 року — подав у відставку з посади Міністра інформаційної політики України, однак, 4 лютого 2016 відкликав заяву.