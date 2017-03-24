Ю.Луценко: начальника Госгеокадастра в Луганской области задержали на взятке в 40 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области Дмитрия Сергеева поймали на взятке в 40 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Руководителя Госгеокадастра в Луганской области Д.Сергеева задержали с поличным при получении 40 тыс. грн за оформление документации для получения земельного участка в собственность", - написал Ю.Луценко.
Он уточнил, что задержание произошло по обращению заявителя.
"Благодарю службу УСБУ и заявителя, который поверил в действенность лозунга Закон один для всех", - добавил Генпрокурор.
Как сообщал УНН, прокуратура провела обыски у фигурантов дела Евро-2012.