Ю.Луценко: начальника Госгеокадастра в Луганской области задержали на взятке в 40 тыс. грн

"Руководителя Госгеокадастра в Луганской области Д.Сергеева задержали с поличным при получении 40 тыс. грн за оформление документации для получения земельного участка в собственность", - написал Ю.Луценко.

Он уточнил, что задержание произошло по обращению заявителя.

"Благодарю службу УСБУ и заявителя, который поверил в действенность лозунга Закон один для всех", - добавил Генпрокурор.

Как сообщал УНН, прокуратура провела обыски у фигурантов дела Евро-2012.