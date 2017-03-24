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Ю.Луценко: начальника Держгеокадастру в Луганській області затримали на хабарі в 40 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області Дмитра Сергєєва спіймали на хабарі 40 тис грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Керівника Держгеокадастру Луганщини Д. Сергеєва затримали на гарячому при отриманні 40 тис. грн за оформлення документації для отримання земельної ділянки у власність",- написав Ю.Луценко.

Він уточнив, що затримання відбулося за зверненням заявника.

"Дякую службі У СБУ і заявнику, який повірив у дієвість гасла Закон один для всіх",- додав генпрокурор.

Як повідомляв УНН, прокуратура провела обшуки у фігурантів справи Євро-2012.

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