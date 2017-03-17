Ю.Луценко попросили проверить строительство вертолетной площадки в Каневе

"Учитывая то, что действия, связанные со строительством вертолетных площадок в Киеве и в Каневе, имеют много общих черт, считаем необходимым еще раз вернуться к проверке обоснованности расходов государственных средств на строительство вертолетной площадки в Каневе и принятия, в этой связи, мер прокурорского реагирования ", - говорится в запросе.

Народные депутаты также попросили Ю.Луценко исследовать, не было ли в действиях должностных лиц, которые предоставили разрешение на строительство за счет бюджетных средств очень дорогого объекта, признаков: злоупотребление властью или служебным положением, причинившее существенный вред интересам граждан Украины и государственным интересам , присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, признаков превышения власти или служебных полномочий.

Напомним, на вертолетной площадке В.Януковича в Киеве провели обыски.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что миллионы НДС направлялись на строительство вертолетной площадки В.Януковича .