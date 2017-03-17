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Ю.Луценка попросили перевірити будівництво гелікоптерного майданчика у Каневі

Ю.Луценка попросили перевірити будівництво гелікоптерного майданчика у Каневі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На ім’я Генерального прокурора України Юрія Луценка надіслали депутатський запит на проведення перевірки стосовно обґрунтованості витрат державних коштів на будівництво гелікоптерного майданчика у Каневі Черкаської області. З таким запитом до Генпрокурора звернулися перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко та народний депутат від БПП Марія Іонова, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

"З огляду на те, що дії, пов’язані з будівництвом гелікоптерних майданчиків у Києві та в Каневі, мають багато спільних рис, вважаємо за необхідне ще раз повернутися до перевірки обґрунтованості витрат державних коштів на будівництво гелікоптерного майданчика у Каневі та вжиття, у цьому зв’язку, заходів прокурорського реагування", - йдеться у запиті.

Народні депутати також попросили Ю.Луценка дослідити, чи не було в діях посадових осіб, які надали дозвіл на будівництво за рахунок бюджетних коштів дуже дорогого об’єкта, ознак: зловживання владою або службовим становищем, що завдало істотної шкоди інтересам громадян України та державним інтересам, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ознак перевищення влади чи службових повноважень.

Нагадаємо, на вертолітному майданчику В.Януковича у Києві провели обшуки.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що мільйони ПДВ направлялися на будівництво вертолітного майданчика В.Януковича.

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