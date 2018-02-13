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YouTube требует удалить эфир Навального о Рыбке и Дерипаску

YouTube требует удалить эфир Навального о Рыбке и Дерипаску

Киев  •  УНН

 • 12590 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Компания YouTube призвала команду блогера, оппозиционера Алексея Навального удалить один из эфиров на канале "Навальный Live", посвященный расследованию про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера России Сергея Приходько, предупредив о возможном блокировании. Об этом говорится в сообщении администрации видеохостинга YouTube, направленном Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, обнародованного сотрудницей ФБК Оксаной Баулин, передает УНН.

Видеохостинг попросил команду Навального удалить запись эфира с YouTube-канала "Навальный Live" от 8 февраля 2018 года. Один из фрагментов эфира был посвящен расследованию об Олеге Дерипаске и Сергея Приходько.

Как сказано в обращении, YouTube получил от Роскомнадзора сообщение, что данный контент нарушает российское законодательство и внесен в реестр запрещенных.

"Если вы не удалите контент, Google (владеет видеохостингом YouTube), возможно, будет вынуждена его заблокировать", - говорится в обращении.

На прошлой неделе Роскомнадзор внес в реестр запрещенных блог Навального navalny.com, где было опубликовано данное расследование, а также ролик с расследованием на YouTube.

Напомним, Роскомнадзор дал Instagram и YouTube время до вечера 14 февраля, чтобы заблокировать фото и видео, указанные в постановлении Усть-Лабинского суда через иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и Александре Кириллове (Алекса Лесли).

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

Российский олигарх подал в суд после выхода расследование Навального, который решил проверить Instagram-страницы полуобнаженных девушек-провокаторов, которые в 2017 году посещали его штаба.

На фотографиях у Насти Рыбки "засветился" Олег Дерипаска. Снимки были сделаны на яхте, где отдыхали миллиардер с девушками. Кроме Дерипаски, на фото, по словам Рыбки - "его босс", которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по расследованию Навального на изображении - Сергей Приходько, один из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

# роскомпозор требует от ютьюбе, а ютьюбе - то есть гугл - требует от нас удалить вот этот эфир Алексея @navalny : https://t.co/srwALjKp8j
вы знаете, что делать! pic.twitter.com/5n6tapbbwy

- Oksana Baulina (@oksana_baulina) 12 февраля 2018

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