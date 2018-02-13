YouTube вимагає видалити ефір Навального про Рибку і Дерипаску

Відеохостинг попросив команду Навального видалити запис ефіру з YouTube-каналу “Навальний Live” від 8 лютого 2018 року. Один з фрагментів ефіру був присвячений розслідуванню про Олега Дерипаску і Сергія Приходько.

Як сказано в зверненні, YouTube отримав від Роскомнадзора повідомлення, що даний контент порушує російське законодавство і внесений до реєстру заборонених.

“Якщо ви не видалите контент, компанія Google (володіє місцем для розміщення відеофайлів YouTube), можливо, буде змушена його заблокувати”, — сказано в зверненні.

Минулого тижня Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених блог Навального navalny.com, де було опубліковано дане розслідування, а також ролик з розслідуванням на YouTube.

Нагадаємо, Роскомнадзор дав Instagram і YouTube час до вечора 14 лютого, щоб заблокувати фото та відео, зазначені в ухвалі Усть-Лабінського суду через позов бізнесмена Олега Дерипаски до Анастасії Вашукевіч (Насті Рибки) і Олександра Кирилова (Алекса Леслі).

Дерипаска подав позов до Вашукевич і Кирилова 9 лютого. За словами представника бізнесмена, позивачі порушили таємницю приватного життя Дерипаски.

Російський олігарх подав до суду після виходу розслідування Навального, який вирішив перевірити Instagram-сторінки напіводягнених дівчат-провокаторів, які у 2017 році відвідували його штаби.

На фотографіях у Насті Рибки “засвітився” Олег Дерипаска. Знімки були зроблені на яхті, де відпочивали мільярдер з дівчатами. Крім Дерипаски, на фото, за словами Рибки — “його бос”, якого мільярдер називає Сергієм Едуардовичем. Судячи з розслідування Навального, на зображенні — Сергій Приходько, один із заступників колишнього прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

#роскомпозор требует от ютьюба, а ютьюб — то есть гугл — требует от нас удалить вот этот эфир Алексея @navalny: https://t.co/srwALjKp8j

вы знаете, что делать! pic.twitter.com/5n6tapbbwy