Вероятно "Смерч" или "Торнадо С", возможно рассеяние кассетных боеприпасов: Вилкул о взрывах в Кривом Роге

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"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов!" – написал Вилкул.

Добавим

Он также призвал смотреть под ноги, присматривать за детьми, не брать в руки блестящие цилиндрики.

Ранее

В Кривом Роге, по данным Telegram-каналов, раздались звуки взрывов.