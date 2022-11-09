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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вероятно "Смерч" или "Торнадо С", возможно рассеяние кассетных боеприпасов: Вилкул о взрывах в Кривом Роге

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что взрывы, которые слышали в городе, были в воздухе - возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов, передает УНН.

Цитата

"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов!" – написал Вилкул.

Добавим

Он также призвал смотреть под ноги, присматривать за детьми, не брать в руки блестящие цилиндрики.

Ранее

В Кривом Роге, по данным Telegram-каналов, раздались звуки взрывов.

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