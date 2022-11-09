Вероятно "Смерч" или "Торнадо С", возможно рассеяние кассетных боеприпасов: Вилкул о взрывах в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что взрывы, которые слышали в городе, были в воздухе - возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов, передает УНН.
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"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов!" – написал Вилкул.
Добавим
Он также призвал смотреть под ноги, присматривать за детьми, не брать в руки блестящие цилиндрики.
Ранее
В Кривом Роге, по данным Telegram-каналов, раздались звуки взрывов.