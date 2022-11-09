У Кривому Розі пролунали вибухи: у низці областей України оголошена повітряна тривога

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Наразі у низці областей України Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській оголошена повітряна тривога.

За даними користувачів соцмереж та Telegram-каналів, у Кривому Розі пролунали вибухи.

Також Telegram-канали попереджають про активність ворожої авіації на Херсонщині. Наразі ця інформація не має офіційного підтвердження.

Місцева та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.

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