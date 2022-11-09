У Кривому Розі пролунали вибухи: у низці областей України оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Кривому Розі за даними Telegram-каналів, пролунали звуки вибухів, передає УНН.
Деталі
Наразі у низці областей України Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській оголошена повітряна тривога.
За даними користувачів соцмереж та Telegram-каналів, у Кривому Розі пролунали вибухи.
Також Telegram-канали попереджають про активність ворожої авіації на Херсонщині. Наразі ця інформація не має офіційного підтвердження.
Місцева та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий "жест доброї волі": шойгу наказав військам рф покинути правий берег Херсонщини