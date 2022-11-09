В Кривом Роге раздались взрывы: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Кривом Роге, по данным Telegram-каналов, раздались звуки взрывов, передает УНН.
Детали
В настоящее время в ряде областей Украины Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской объявлена воздушная тревога.
По данным пользователей соцсетей и Telegram-каналов, в Кривом Роге раздались взрывы.
Также Telegram-каналы предупреждают об активности вражеской авиации в Херсонской области. Пока эта информация не имеет официального подтверждения.
Местные и областные власти информацию о взрывах не комментировали.
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