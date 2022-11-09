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Ймовірно "Смерч" або "Торнадо С", можливе розсіювання касетних боєприпасів: Вілкул про вибухи у Кривому Розі

Ймовірно "Смерч" або "Торнадо С", можливе розсіювання касетних боєприпасів: Вілкул про вибухи у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 499994 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул заявив, що вибухи, які чули у  місті, були в повітрі - можливе велике розсіювання касетних боєприпасів, передає УНН.

Цитата

"Кривий Ріг та Криворізький район. Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів!" - написав Вілкул.

Додамо

Він також закликав дивитись під ноги, наглядати за дітьми, не брати в руки блискучі циліндрики.

Раніше

У Кривому Розі, за даними Telegram-каналів, пролунали звуки вибухів.

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