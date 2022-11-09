Ймовірно "Смерч" або "Торнадо С", можливе розсіювання касетних боєприпасів: Вілкул про вибухи у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул заявив, що вибухи, які чули у місті, були в повітрі - можливе велике розсіювання касетних боєприпасів, передає УНН.
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"Кривий Ріг та Криворізький район. Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів!" - написав Вілкул.
Додамо
Він також закликав дивитись під ноги, наглядати за дітьми, не брати в руки блискучі циліндрики.
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У Кривому Розі, за даними Telegram-каналів, пролунали звуки вибухів.