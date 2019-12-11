Евросоюз и Украина обсудили санкции по Крыму

"ЕС и Украина предоставили обновленную информацию о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры. Обсуждались также вопросы безопасности и ситуация с правами человека на полуострове", - говорится в сообщении.

Участники, как указано, также обсудили вопросы сотрудничества на международных форумах и вопросы международного права.

"ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания", - сказано в сообщении.

Как отмечается, это была седьмая такая встреча.

Напомним, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.