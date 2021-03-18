Европейские COVID-сертификаты планируют выдавать не только вакцинированным, но и тем, кто переболел
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Европейский Союз разработает COVID-сертификатов не только для вакцинированных, но и для тех, кто переболел, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.
Детали
Так называемый “зеленый сертификат” будет выдаваться в электронном или бумажном виде и будет означать, что человек вакцинирован, переболел COVID-19 или имеет отрицательный тест на болезнь.
“Цифровой „зеленый сертификат“ будет охватывать три типа — сертификаты о вакцинации, сертификаты тестов (тест NAAT/RT-PCR или экспресс-тест на антигены) и сертификаты для лиц, излечившихся от COVID-19”, — отмечает Еврокомиссия.
Там также сообщили, что “зеленые сертификаты” потребуются при поездках в ЕС. Такая политика вводится, чтобы не дискредитировать тех лиц, которые не вакцинированы.