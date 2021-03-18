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Європейські COVID-сертифікати планують видавати не лише вакцинованим, але й тим, хто перехворів

Європейські COVID-сертифікати планують видавати не лише вакцинованим, але й тим, хто перехворів

Київ • УНН

 • 13557 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Європейський Союз розробить COVID-сертифікатів не тільки для вакцинованих, але і для тих, хто перехворів, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

Деталі

Так званий “зелений сертифікат” видаватиметься в електронному або паперовому вигляді й означатиме, що людина провакцинована, перехворіла COVID-19 або має негативний тест на хворобу.

“Цифровий „зелений сертифікат“ охоплюватиме три типи — сертифікати про вакцинації, сертифікати тестів (тест NAAT / RT-PCR або експрес-тест на антигени) і сертифікати для осіб, що вилікувалися від COVID-19”, — зазначає Єврокомісія.

Там також повідомили, що “зелені сертифікати” будуть потрібні при поїздках до ЄС. Така політика вводиться, щоб не дискредитувати тих осіб, які не були вакциновані.

 

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