Європейські COVID-сертифікати планують видавати не лише вакцинованим, але й тим, хто перехворів

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Так званий “зелений сертифікат” видаватиметься в електронному або паперовому вигляді й означатиме, що людина провакцинована, перехворіла COVID-19 або має негативний тест на хворобу.

“Цифровий „зелений сертифікат“ охоплюватиме три типи — сертифікати про вакцинації, сертифікати тестів (тест NAAT / RT-PCR або експрес-тест на антигени) і сертифікати для осіб, що вилікувалися від COVID-19”, — зазначає Єврокомісія.

Там також повідомили, що “зелені сертифікати” будуть потрібні при поїздках до ЄС. Така політика вводиться, щоб не дискредитувати тих осіб, які не були вакциновані.