Европейский Совет: Украина может ожидать удачного решения вопроса безвиза

"Что касается безвизового режима для Украины. Мы для вас имеем сообщение от Европейского Совета о том, что мы на хорошем пути и что мы можем ожидать удачного решения этого вопроса", - сказал А.Ципрас.

Напомним, вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня, тогда как для Грузии - 29 марта.

Как сообщал УНН, Р.Йозвяк сообщил, что триалог в ЕС по "безвизу" Украины состоится 28 февраля.

Ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасностного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.