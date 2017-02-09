Європейська Рада: Україна може очікувати вдалого вирішення питання безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Європейська рада передала Україні повідомлення щодо того, що Україна може очікувати вдалого рішення у питанні безвізу. Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас за підсумками зустрічі з Президентом України Петром Порошенко, передає УНН.
"Що стосується безвізового режиму для України. Ми маємо для вас повідомлення з Європейської Ради про те, що ми на гарному шляху і що ми можемо очікувати вдалого вирішення цього питання", - сказав А.Ципрас.
Нагадаємо, вступ у силу лібералізації візового режиму ЄС для України очікується 12 червня, тоді як для Грузії - 29 березня.
Як повідомляв УНН, Р.Йозвяк повідомив, що тріалог у ЄС щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого.
Раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.