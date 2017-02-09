Європейська Рада: Україна може очікувати вдалого вирішення питання безвізу

"Що стосується безвізового режиму для України. Ми маємо для вас повідомлення з Європейської Ради про те, що ми на гарному шляху і що ми можемо очікувати вдалого вирішення цього питання", - сказав А.Ципрас.

Нагадаємо, вступ у силу лібералізації візового режиму ЄС для України очікується 12 червня, тоді як для Грузії - 29 березня.

Як повідомляв УНН, Р.Йозвяк повідомив, що тріалог у ЄС щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого.

Раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.