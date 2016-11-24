Европарламент призвал Россию немедленно освободить активиста И.Дадина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал российские власти немедленно и безоговорочно освободить российского активиста Ильдара Дадина, который более двух лет находится за решеткой в России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Парламент призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить господина Дадина. Парламент также подчеркивает необходимость тщательного и прозрачного независимого расследования после недавних заявлений господина Дадина о пытках в тюрьме", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале ноября адвокат Дадина передал его письмо, в котором заключенный сообщил об избиении в колонии. По данным "Новой газеты", тюремщики тогда подтвердили избиение, заявив, что Дадина грубо отказывался выполнять их указания.
В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний России официально заявила, что "независимые врачи" не выявили у Дадина признаков побоев. С заявлением об отсутствии признаков незаконного применения насилия в отношении Дадина выступили и в Следственном комитете России. Сам активист объяснил, что его били, когда он был в одежде, поэтому особых следов не осталось.
Как сообщал УНН, Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина.