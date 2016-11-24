Європарламент закликав Росію негайно звільнити активіста І.Дадіна

“Парламент закликає російську владу негайно і беззастережно звільнити пана Дадіна. Парламент також підкреслює необхідність ретельного та прозорого незалежного розслідування після недавніх заяв пана Дадіна про тортури у в’язниці”, — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада адвокат Дадіна передав його листа, в якому в’язень повідомив про побиття в колонії. За даними “Нової газети”, тюремники тоді підтвердили побиття, заявивши, що Дадін грубо відмовлявся виконувати їхні вказівки.

Натомість,Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно заявила, що “незалежні лікарі” не виявили в Дадіна ознак побоїв. Із заявою про відсутність ознак незаконного застосування насильства щодо Дадіна виступили й у Слідчому комітеті Росії. Сам активіст пояснив, що його били, коли він був в одязі, тому особливих слідів не лишилося.

Як повідомляв УНН, Генсек Ради Європи висловив занепокоєння умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна.