Європарламент закликав Росію негайно звільнити активіста І.Дадіна

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 9260 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 98822 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 108695 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 108618 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 110762 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 118257 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 175540 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75754 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163201 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113154 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
26%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 26086 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 23638 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 22455 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 31236 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 21177 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 12281 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 21366 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 98826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 175545 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 191821 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 4782 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103614 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105564 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49602 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52588 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Європарламент закликав Росію негайно звільнити активіста І.Дадіна

Київ • УНН

 • 8074 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій закликав російську владу негайно і беззастережно звільнити російського активіста Ільдара Дадіна, який понад два роки перебуває за ґратами у Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.

Європарламент закликав Росію негайно звільнити активіста І.Дадіна

“Парламент закликає російську владу негайно і беззастережно звільнити пана Дадіна. Парламент також підкреслює необхідність ретельного та прозорого незалежного розслідування після недавніх заяв пана Дадіна про тортури у в’язниці”, — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада адвокат Дадіна передав його листа, в якому в’язень повідомив про побиття в колонії. За даними “Нової газети”, тюремники тоді підтвердили побиття, заявивши, що Дадін грубо відмовлявся виконувати їхні вказівки.

Натомість,Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно заявила, що “незалежні лікарі” не виявили в Дадіна ознак побоїв. Із заявою про відсутність ознак незаконного застосування насильства щодо Дадіна виступили й у Слідчому комітеті Росії. Сам активіст пояснив, що його били, коли він був в одязі, тому особливих слідів не лишилося.

Як повідомляв УНН, Генсек Ради Європи висловив занепокоєння умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77