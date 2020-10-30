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Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ

Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ

Киев  •  УНН

 • 47595 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Европейский парламент выступил с заявлением о последствиях решения КСУ и заявил, что поддерживает первоначальную реакцию Президента Зеленского, который инициировал законопроект по этому поводу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EU Political Report.

"Мы с большой озабоченностью узнали о постановлении КСУ от 27 октября, который объявил некоторые положения Закона № 1700 о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса Украины неконституционными. Учитывая то, что Закон № 1700 является одним из краеугольных камней украинской антикоррупционной политики, мы очень обеспокоены правовой пустотой, созданной этим постановлением. Поэтому мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно быстрее, чтобы заполнить правовой пробел", - говорится в заявлении.

Также правительство призывают быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе.

"В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как повод для ослабления или ограничения его деятельности", - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что приветствуют стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но также напомнили, что помощь ЕС и любой прогресс в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий.

"Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мероприятий, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформ и соблюдение принципов Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией. Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законопроект по этому поводу", - говорится в сообщении

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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